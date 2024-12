La diretta testuale live della mass start femminile di Le Grand Bornard, terza tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Franziska Preuss dominante nelle prime due gare nella località francese: dopo il secondo posto nella sprint, alle spalle della padrona di casa Justine Braisaz-Bouchet, la tedesca ha dominato l’inseguimento vincendo per distacco davanti alla transalpina Julia Simon e alla connazionale Vanessa Voigt. Difficile però fare pronostici per la mass start, dal momento che anche Elvira Oeberg e Lou Jeanmonnot, oltre alle atlete sopraccitate, potrebbero giocarsi le proprie fiches.

Sono due le azzurre in gara, qualificate in virtù del piazzamento in classifica generale: si tratta di Dorothea Wierer e Hannah Auchentaller, mentre Samuela Comola è inserita fra le riserve. L’appuntamento è per le ore 14.45 di domenica 22 dicembre, e Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della mass start femminile di biathlon di Le Grand Bornard 2024 per non perdersi davvero alcuna emozione.

