La diretta testuale live dello slalom gigante in Alta Badia, gara valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino. Il grande favorito è ovviamente Marco Odermatt, galvanizzato dal successo di ieri nella discesa libera sulla Saslong. Il fuoriclasse elvetico oltretutto si è imposto in quattro degli ultimi cinque giganti disputati sulla Gran Risa, e insegue il record di Marcel Hirscher con sei vittorie. Indiziati per il podio sono i norvegesi Henrik Kristoffersen (vincitore nel 2019 e 2021) e Lucas Braathen Pinheiro, che gareggia però per il Brasile. Un buon feeling con la pista ce l’ha anche lo sloveno Zan Kranjec, terzo nelle ultime tre edizioni e in cerca di un risultato dopo un inizio di stagione così così.

Per quanto riguarda gli azzurri, presenti Luca De Aliprandini (ultimo podio italiani sulla Gran Risa nel 2021), Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Hannes Zingerle e Simon Talacci. L’appuntamento è per le ore 10.00 di domenica 22 dicembre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà dalle ore 13.30. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di entrambe le manche del gigante maschile in Alta Badia per non perdersi davvero alcuna emozione.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5