Trionfo a sorpresa nella mass start di Le Grand Bornard, dove ad alzare le braccia al cielo al traguardo è Selina Grotian. La tedesca classe 2004 diventa così la prima atleta nata nel nuovo millennio a salire sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo di biathlon. Nella mass start che chiude la terza tappa della Coppa del Mondo sulle nevi francesi è doppietta Germania con Franziska Preuss che chiude seconda e allunga in classifica generale. Prova perfetta al tiro per la bavarese classe ’94, che senza errori stacca tutte sull’ultimo poligono, prima di farsi recuperare dalla connazionale, la quale ne ha di più sugli sci e si prende la vittoria. Sul terzo gradino del podio ci sale la slovacca Paulina Batovska-Fialkova, che confeziona una clamorosa rimontando oltre 20 secondi sugli sci nell’ultimo giro e brucia al fotofinish la francese Jeanne Richard. Decimo podio in carriera, a distanza di anni, per la slovacca.

Risultato negativo invece sulle nevi di casa per la Francia, che oltre al quarto posto di Richard deve accontentarsi della sesta posizione di Julia Simon (imprecisa al tiro con 4 errori, uno per poligono) e dell’ottavo di Oceane Michelon. Lontana Lou Jeanmonnot, solo 14esima, dopo una gara che l’ha vista a lungo in lotta per le prime posizioni; naufragata invece Justin Braisaz-Bouchet, vincitrice della sprint di venerdì, che colleziona addirittura sette errori al tiro e chiude 23esima. In quinta piazza c’è la finlandese Suvi Minkkinen, mentre settima è la belga Lotte Lie. Completano la top10 al nono e decimo posto Elvira Oeberg e Lena Haecki-Gross: la svedese ha recuperato diverse posizioni nell’ultimo giro, dopo che un poligono iniziale da due errori l’ha costretta ad una gara di rincorsa.

RIVIVI IL LIVE DELLA GARA

Ottima gara per Auchentaller e Trabucchi

Quattro le azzurre in gara, cosa che in una mass start non accadeva da tempo. Arrivano due ottimi risultati per Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi, che chiudono rispettivamente al 13esimo e 17esimo posto. Le due italiane sono le uniche insieme a Preuss ad aver trovato il 20/20 al tiro, sintomo di una gara di altissimo livello; purtroppo nell’ultimo giro sugli sci sono mancate le gambe per trovare un risultato che avrebbe potuto essere ancora migliore, dal momento che all’uscita dal poligono Auchentaller era quarta e Trabucchi nona. Più indietro Samuela Comola, 25esima al traguardo, e soprattutto Dorothea Wierer, che chiude al 29esimo e penultimo posto dopo una prestazione negativa, vittima forse anche della stanchezza della terza gara in altrettanti giorni.

LE CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATE

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

Come cambia la classifica di Coppa del Mondo di biathlon femminile dopo la mass start di Le Grand Bornard

In classifica generale, come detto, c’è una sola donna al comando e il suo nome è Franziska Preuss. La tedesca ha trovato il sesto podio consecutivo in Coppa del Mondo, e il suo vantaggio sulle inseguitrici aumenta enormemente: il margine su Elvira Oeberg seconda ammonta infatti a quasi 200 punti, 194 per l’esattezza (565 contro 371). Terza è Lou Jeanmonnot a quota 352, mentre inseguono Julia Simon (315) e Vanessa Voigt (307). In sesta posizione con 285 punti c’è la finlandese Suvi Minkkinen, tra le più continue fino a questo momento, davanti a Justine Braisaz-Bouchet (268). Fa capolino in top10 anche la vincitrice odierna Selina Grotian, decima con 235 e con la possibilità di recuperare ancora nei prossimi appuntamenti, che si terrano a gennaio tra le nevi di casa di Oberhof e Ruhpolding.

Per quanto riguarda le azzurre invece, la migliore è ancora Dorothea Wierer, tredicesima con 189 punti. Segue Hannah Auchentaller con 133 punti e la 26esima posizione, mentre a 19 lunghezze di distanza c’è Samuela Comola (29esima); l’esordiente Martina Trabucchi è invece 41esima con 46 punti. Ora il biathlon si prende una pausa e tornerà nel nuovo anno il 9 gennaio con la tappa di Oberhof: grande attesa in chiave azzurra per il rientro alle gare della campionessa in carica Lisa Vittozzi.

I risultati della mass start di biathlon femminile di Le Grand Bornand

Selina Grotian (GER) 38:35.4 Franziska Preuss (GER) +12.7 Paulina Batovska-Fialkova (SVK) +35.4 Jeanne Richard (FRA) +35.5 Suvi Minkkinen (FIN) +57.2 Julia Simon (FRA) +1:12.4 Lotte Lie (BEL) +1:16.2 Oceane Michelon (FRA) +1:18.0 Elvira Oeberg (SWE) +1:19.1 Lena Haecki-Gross (SUI) +1:19.8

13. Hannah Auchentaller (ITA) +1:24.2

17. Martina Trabucchi (ITA) +1:44.7

25. Samuela Comola (ITA) +2:31.9

29. Dorothea Wierer (ITA) +2:48.4