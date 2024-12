L’ultimo vincitore dell’anno è John Parry. L’inglese si è infatti laureato campione dell’AfrAsia Bank Mauritius Open, torneo organizzato in collaborazione da DP World Tour e Sunshine Tour sul percorso del Mont Choisy Le Golf nel villaggio turistico Grand Baie nelle Isole Mauritius. Protagonisti dell’evento anche due azzurri, Andrea Pavan e Renato Paratore, che hanno chiuso a cavallo della top 20.

Rimonta vincente di Parry

Grazie al miglior parziale di giornata – maturato mediante un eagle, sette birdie e un bogey – John Parry ha recuperato ben otto posizioni e ha trionfato con il totale di 274 (70 69 71 64, -14). Secondo titolo sul DP World Tour per il 37enne di Harrogate, che si aggiudica anche 245.764 euro (1.5 milioni di dollari il montepremi totale).

Beffato il sudafricano Dylan Naidoo, al comando dopo tre turni ma costretto ad accontentarsi del secondo posto con 276 (-12), a pari merito del connazionale Christo Lamprecht. Completano la top 5 Jovan Rebula, quarto con 277 (-11), e Christiaan Burne, Richard Sterne, Andreas Halvorsen e Freddy Schott, appaiati al quinto posto con 278 (-10).

Le parole dell’inglese

“Oggi il percorso sembrava un po’ più soft. È stato un chip in alla 12 (per un eagle) che mi ha dato lo slancio. Ho dato una rapida occhiata alla classifica e ho pensato che sarei stato più indietro. Vincere è una cosa grandiosa, considerando che cinque o sei anni fa ero sul punto di abbandonare il golf. È stata una lunga battaglia, ma ne è valsa la pena“. La precedente vittoria di Parry nel circuito europeo risaliva infatti alla Vivendi Cup del 2010. Quest’anno, invece, ha ottenuto tre vittorie nel Challenge Tour.

Pavan miglior azzurro

Per quanto riguarda gli italiani, spicca il diciannovesimo posto di Andrea Pavan (69 72 72 69), capace di migliorarsi dopo il 24° posto nel Alfred Dunhill Championship. Sorride anche Renato Paratore (68 73 72 70), reduce da un paio di uscite premature in Australia ma capace di chiudere 22° e andare a premio. Non aveva invece superato il taglio Gregorio De Leo, 150° con 155 (75 80).

Il calendario del DP World Tour

Dopo il Mauritius Open, è prevista una paese per le vacanze di Natale. Il ritorno sul green è previsto nel nuovo anno: dal 10 al 12 gennaio 2025 andrà infatti in scena il Team Cup, torneo a squadre in programma negli Emirati Arabi Uniti: a sfidarsi saranno un team che rappresenta Irlanda/Gran Bretagna e un altro composto invece di giocatori provenienti dal resto d’Europa.

Cala il sipario sull’Opening Swing

L’AfrAsia Bank Mauritius Open chiude la serie Opening Swing. Prenderà il via nel 2025 invece l’International Swing, primo di altri cinque gruppi simili che caratterizzano il circuito continentale, che condurranno verso gli eventi di Playoffs in chiusura di annata. Tutte le sezioni prevedono una classifica a punti che concede al vincitore un bonus e determinati privilegi. Nell’occasione, il primo classificato riceverà il premio di 200mila dollari e l’esenzione per l’Hero Dubai Desert Classic (Emirates GC, 16-19 gennaio), gara che apre le cinque Rolex Series.