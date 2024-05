Diffidati Salernitana-Atalanta, i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Roma

I diffidati di Salernitana-Atalanta, match dello stadio Arechi valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La corsa alla qualificazione in Champions League si fa sempre più intensa a pochi turni dalla fine del campionato. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, che devono ancora recuperare la gara contro l’Atalanta, sono in piena lotta per questo obiettivo e hanno intenzione di provare fino alla fine a raggiungerlo. Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto casalingo contro la Roma, ma molti calciatori nerazzurri dovranno fare attenzione ai cartellini gialli. In vista di questa partita, in programma domenica 12 maggio alle 20:45 al Gewiss Stadium, nella lista dei diffidati dei bergamaschi figurano cinque giocatori: si tratta di Teun Koopmeiners, Sead Kolasinac, Berat Djimsiti, Hans Hateboer ed Ademola Lookman che, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare la sfida contro la Roma.