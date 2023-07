LIVE – Italia-Polonia, Europei U19 2023 (DIRETTA)

La diretta live di Italia-Polonia, match valevole per la terza ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Gli azzurrini di Alberto Bollini, dopo la pesantissima sconfitta contro il Portogallo, hanno assolutamente bisogno di vincere per andare a caccia della qualificazione alle semifinali. La compagine avversaria, però, venderà cara la pelle e farà di tutto per arrivare tra le migliori quattro del torneo. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 9 luglio, chi avrà la meglio?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV E DIRETTA STREAMING

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Italia-Polonia ore 18:00

_________________________________________________________________________