Europei Under 21 2023, Inghilterra batte Spagna e torna al successo dopo 39 anni

di Valerio Carriero 51

L’Inghilterra batte la Spagna e vince l’Europeo under 21 2023, tornando al successo nella competizione dopo 39 anni. Alla Batumi Arena, in Georgia, decide una deviazione di Curtis Jones per regalare ai ragazzi di Lee Carsley il terzo trionfo ma solamente il primo dal lontano 1984. Un primo tempo che inizia nel segno dell’Inghilterra e di Gordon, che con due fiammate mette paura alla Spagna: prima Tenas smanaccia un potente diagonale, poi Gibbs-White manca di poco l’appuntamento col gol sul suo assist. Le Furie Rosse rispondono con Baena ma soprattutto con Paredes, che spizza di testa su corner e non trova di poco il secondo palo. La fase centrale della frazione è poco tecnica, con tanto agonismo e diversi cartellini, fin quando nel finale è ancora l’Inghilterra a spingersi in avanti. Colwill centra l’incrocio dei pali di testa, ma al quarto minuto di recupero è una punizione di Palmer deviata dal compagno Jones che sblocca il risultato e scatena un accenno di rissa tra le due squadre in un incandescente chiusura di primo tempo. Nella ripresa, la Spagna parte forte ma Abel Ruiz è pescato in fuorigioco per pochi centimetri e il suo gol viene annullato al 51′. I Leoni si difendono con ordine, gli iberici inseriscono pedine offensive ma non trovano occasioni nitide per pareggiare il conto. Finché al 97′ Abel Ruiz rimane a terra in area sul contatto con Colwill, l’arbitro Eskas viene richiamato al Var e concede il rigore. Ma Trafford diventa il protagonista della serata, parando il rigore allo stesso bomber spagnolo e poi ribatte con i piedi su Oroz. Dopo 12 minuti di recupero, quindi, la festa inglese può finalmente iniziare.

