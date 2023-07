Europei Under 19 2023, tabellone e accoppiamenti

Tutto pronto per gli Europei Under 19 2023, in programma a Malta. Lunedì 3 luglio si parte con la prima giornata della fase a gironi. Le prime due dei gruppi A e B si qualificheranno per le semifinali, prima dell’attesa finalissima che assegnerà il trofeo. prima della semifinale. L’Italia è stata sorteggiata nel gruppo con Malta, Polonia e Portogallo.

Nelle semifinali (in programma giovedì 13 luglio), la vincitrice del Gruppo A affronterà la seconda del Gruppo B e viceversa. L’assegnazione delle semifinali agli stadi però avverrà dopo la fase a gironi.

Le classifiche

GIRONA A: ITALIA, MALTA, POLONIA, PORTOGALLO

GIRONE B: GRECIA, ISLANDA, NORVEGIA, SPAGNA

Semifinali (l’assegnazione degli stadi avverrà dopo la fase a gironi)

Giovedì 13 luglio

Ore 18:00, da definire

Ore 21:00, da definire

Finale

Domenica 16 luglio

Ore 21:00