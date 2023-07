F1 GP Gran Bretagna 2023, Helmut Marko: “Perez ha avuto difficoltà a riscaldare la gomma”

Un’altra pole per Max Verstappen, ma anche un’altra qualifiche molto complicata per Sergio Perez in questo fine settimana di Silverstone. Per Helmut Marko i problemi odierni del messicano derivano tutti dal riscaldamento della gomma in un Q1 piuttosto rocambolesco a causa della pioggia: “C’era la possibilità che venisse a piovere, per questo volevamo uscisse dai box il prima possibile – ha detto a ORF, la radiotelevisione nazionale austriaca – purtroppo non è stato preso in considerazione il fatto che ci sia voluto così tanto per riscaldare il treno di gomme. Questo è stato il motivo principale per cui non è riuscito a raggiungere uno status ottimale nel giro”. Marko si è poi soffermato anche sull’incidente di Verstappen: “Non è stato un tocco leggero, lui ha detto che la pista era estremamente scivolosa. Per fortuna c’era tempo di montare una nuova ala”.