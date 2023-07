Europei Under 19 2023, risultati e classifiche

Lunedì 3 luglio è in programma il via agli Europei Under 19 2023, in corso di svolgimento a Malta. Si parte con la fase a gironi, prima della semifinale. Niente quarti come agli Europei Under 21, quindi. L’Italia è nel gruppo con Malta, Polonia e Portogallo. La squadra di Bollini schiera tutti classe 2004, tranne tre 2005: Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Luca Lipani (Genoa) e Pio Esposito (Inter). Oltre agli ultimi due, anche i romanisti Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli hanno partecipato alla spedizione mondiale dell’under 20. C’è voglia di riscatto. Seguite l’Europeo Under 19 con noi.

Le classifiche

GIRONA A

ITALIA

MALTA

POLONIA

PORTOGALLO

GIRONE B

GRECIA

ISLANDA

NORVEGIA

SPAGNA

I risultati

Fase a gironi

Prima giornata

Lunedì 3 luglio

Gruppo A

Ore 18:00, Polonia – Portogallo

Ore 21:00, Malta – Italia

Martedì 4 luglio

Gruppo B

Ore 18:00, Norvegia – Grecia

Ore 21:15, Islanda – Spagna

Seconda giornata

Giovedì 6 luglio

Gruppo A

Ore 18:00, Portogallo – Italia

Ore 21:15, Malta – Polonia

Venerdì 7 luglio

Gruppo B

Ore 18:00, Grecia – Spagna

Ore 21:00, Islanda – Norvegia

Terza giornata

Domenica 9 luglio

Gruppo A

Ore 18:00, Italia – Polonia

Ore 18:00, Portogallo – Malta

Lunedì 10 luglio

Gruppo B

Ore 21:00, Spagna – Norvegia

Ore 21:00, Grecia – Islanda

Semifinali

Giovedì 13 luglio

Ore 18:00, da definire

Ore 21:00, da definire

Finale

Domenica 16 luglio

Ore 21:00