Italia-Polonia in tv: data, orario e diretta streaming Europei U19 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Polonia, match valevole la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 19 2023. Gli azzurrini guidati da Alberto Bollini, dopo il successo nella gara d’esordio contro Malta, e la pesantissima batosta alla seconda contro il Portogallo, devono vincere per raggiungere le semifinali. La compagine polacca, dal suo canto, è nella stessa posizione degli azzurrini, e deve per forza vincere per passare il turno. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 9 luglio alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a RaiSport, mentre lo streaming a RaiPlay.

