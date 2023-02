LIVE – Verona-Treviso, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Verona-Treviso, sfida valida come diciottesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Interessante scontro diretto che potrebbe risultare decisivo per la lotta salvezza. Di fronte, infatti, due squadre a quota 12 punti, quindi nel gruppetto delle penultime. Gli scaligeri vengono dalle sconfitte contro Virtus Bologna e Pesaro, arrivate entrambe di misura al termine di partite ben giocate, e vorranno ripetere la stessa prestazione contro la squadra di coach Nicola, che nel nuovo anno ha battuto squadre come Venezia e Brescia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 4 febbraio sul parquet dell’Agsm Forum, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

