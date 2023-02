Francia, Varane annuncia l’addio alla Nazionale: “Come se il giocatore stesse soffocando l’uomo”

Il difensore del Manchester United, Raphael Varane, ha annunciato l’addio alla maglia della Nazionale della Francia, a soli 29 anni. Ecco le sue parole a Canal+: “Rappresentare il nostro magnifico Paese per un decennio è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Ogni volta che ho indossato questa maglia speciale, ho provato un immenso orgoglio. Il dovere di dare il massimo, di giocare con il cuore e di vincere ogni volta che scendevamo in campo. Ci ho pensato per diversi mesi e ho deciso che è il momento giusto per me di ritirarmi dal calcio internazionale”.

Ed ancora: “Onestamente ho dato tutto fisicamente, psicologicamente. Abbiamo orari sovraccarichi e un calendario fitto. Gochiamo sempre, sensa sosta. In questo momento mi sento come se stessi soffocando. Per la precisione come se il giocatore Varane stesse soffocando l’uomo Varane”. La sua ultima gara con la Nazionale francese, è dunque stata la finale dei Mondiali di Qatar 2022 persa ai rigori con l’Argentina.