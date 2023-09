LIVE – Germania-Lettonia 81-79, Mondiali basket 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Germania-Lettonia, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2023 di basket. Si prospetta una partita di altissimo livello tra la forte selezione teutonica, fin qui tra le squadre più convincenti della rassegna, e i sorprendenti lettoni guidati da coach Banchi. Nonostante, sulla carta, la bilancia penda a favore della Germania, l’esito della partita è tutto da scoprire: chi vince affronterà in semifinale gli Stati Uniti, giustizieri dell’Italia. La palla a due è fissata alle ore 10:45 di mercoledì 6 settembre sul parquet della Mall of Asia Arena di Manila, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

GERMANIA-LETTONIA 81-79

__________________________________________________

GERMANIA IN SEMIFINALE

40′ – Incredibile!!! Schroder sbaglia la conclusione a 7” dalla fine. Bertans guida il contropiede e tira dalla distanza per vincerla: solo ferro! VINCE LA GERMANIA

40′ – Zagars solo sull’isola! Con la sinistra per l’81-79.

40′ – Schroder batte il suo uomo ma sbaglia ancora una volta la conclusione. Rimbalzo fondamentale di Theis che fa 2/2 ai liberi: 81-77

39′ – Voigtmann sbaglia la tripla. Zagars da dall’altro lato e penetra: 79-77!

39′ – Due liberi per Zagars che tocca quota 20 punti: 79-75

38′ – Kurucs per il meno sei: 79-73

38′ – Ancora Schroder! Partita difficile la sua, ma il coraggio non gli manca mai nei momenti decisivi: 78-69

37′ – Schroder penetra con determinazione e appoggia con la sinistra: 76-69

36′ – Smits con un’altra tripla!!! Ancora un aiuto troppo forte della difesa tedesca che viene punita. Ed è meno -5: 74-69

35′ – Tripla di Zagars e time-out Herbert dopo il parziale di sei a zero: 74-66

34′ – Smits prova a tenere in partita la Lettonia con la tripla: 74-63

34′ – Franz Wagner ha cambiato la partita in questo scondo tempo: 74-60

32′ – Palla recuperata e schiacciata in campo aperto di Mo Wagner. Black-out Lettonia: 70-59

32′ – Tripla di Bonga. La Germania prova scappare: 68-59

FINE TERZO QUARTO

30′ – Germania che termina il terzo quarto sul +3: 62-59

29′ – Ancora Bertans, sempre Bertans: 60-59

29′ – Contropiede Germania, Wagner trova Schroder: 60-56 e time-out Lettonia.

27′ – Altra tripla di Obst dopo il rimbalzo d’attacco di Schroder: 56-54

27′ – Splendido eurostep di Rodions Kurucs per siglare i primi due punti della sua partita: 53-54

26′ – Ora Franz Wagner è pienamente in partita. Doppia cifra per lui dopo la tripla: 53-50

26′ – Zagars in velocità: 50-50

25′ – Due liberi di Wagner per il più tre Germania: 50-47

24′ – Parziale tutto firmato Daniel Theis: 48-45

23′ – Uno contro uno vincente di Wagner. Canestro più allo: 43-42

23′ – E alla fine, dopo dodici errori, il primo canestro del nuovo play dei Raptors arriva: 40-42

22′ – Schroder continua a litigare con il canestro: 0/11.

21′ – Uscita dai blocchi da manuale del basket di Bertans. Tripla, fallo di Wagner, gioco da 4 punti: 36-38

20′ – La Germania torna sul parquet con Franz Wagner al posto di Bonga.

FINE SECONDO QUARTO

20′ – Lo con la tripla in palleggio, arresto e tiro: 36-34

19′ – Torna a farsi vedere Bertans. Troppo forte l’aiutato portato da Wagner, lascio spazio all’ala dei Mavericks che segna la sua quarta tripla: 31-34

19′ – 1/2 ai liberi per Lo: 31-31

19′ – Splendida penetrazione di Zagars che non trova ostacoli verso il ferro: 30-31

18′ – Smits con il suo sesto e settimo punto: 30-29

18′ – Schroder che parte con un 0/9 al tiro.

17′ – Tripla di Obst, completamente libero grazie al blocco di Wagner: 28-27

15′ – Kurucs trova Grazulis che trova il semigancio in area: 25-24

14′ – Buon ingresso in partita di Mo Wagner: 25-22

13′ – Thiemann già per la seconda volta in questo inizio di quarto va via a Bertans: 21-18

11′ – Palla persa da Bertans, contropiede Germania e Mo Wagner firma il sorpasso: 17-16

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Thiemann allo scadere dopo l’errore di Lo: 13-16

10′ – E arriva la tripla dell’ala degli Orlando Magic: 11-16

8′ – Torna in campo Franz Wagner dopo l’infortunio patito nella prima partita di questo Mondiale.

7′ – Mamma mia Davis Bertans! Tripla incosciente, la terza di giornata: 8-16

7′ – Penetra Schroder che muove la difesa. Theis va a rimbalzo d’attacco e segna il put-back: 8-13

6′ – Voigtmann interrompe il parziale lettone: 6-13

6′ – Ancora Bertans da tre! Germania costretta al time-out: 3-13

5′ – Germania che invece fatica a creare azioni corali. Molti 1 contro 1, con Schroder che inizia con 0/4 dal campo.

4′ – Zagars trova Smits libero in area. Poi la tripla di Bertans. Lettonia on fire: 3-10

3′ – Fallo in attacco da un lato di Voigtmann, fallo in attacco dall’altro di Kurucs.

3′ – Penetra e arriva al ferro Zagarsi: 3-5

2′ – Mentre la prima tripla è un palleggio, arresto e tiro di Obst: 3-2

1′ – Il primo canestro di giornata è di Smits: 0-2

1′ – Solo ferro per il floater di Schroder. Bonga va a rimbalzo ma anche il suo putback trova il ferro: 0-0

10:42 – La Germania risponda con Schroder, Obst, Bonga, Voigtmann e Theis.

10:40 – Il quintetto lettone è composto da Kurucs, Davis Bertans, Smits, Grazulis e Zagars.

10:35 – Buongiorno, amici di Sportface. Tutto pronto per il terzo quarto di finale di questi Mondiali in corso di svolgimento in Asia. La Lettonia di coach Banchi sfida la forte Germania.