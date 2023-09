Monza, storica novità: il club brianzolo entra nell’ECA

Svolta storica per il Monza, che dopo aver affrontato lo scorso anno per la prima volta la Serie A, entra ora ufficialmente a far parte dell’ECA, l’organismo di rappresentanza dei Club di calcio professionistici europei, nella veste di Networking Club. A renderlo noto è lo stesso club brianzolo. A rappresentare il Monza alla trentesima assemblea, in programma a Berlino, sarà l’avvocato Francesco De Martino.