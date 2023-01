LIVE – Brindisi-Virtus Bologna 78-77, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Brindisi-Virtus Bologna, sfida valida come sedicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La formazione di coach Vitucci non sta attraversando un momento di grande brillantezza, con quattro sconfitte nelle ultime quattro partite che ne hanno determinato la discesa in classifica nel gruppone delle squadre a 12 punti, a solo +2 dalla penultima posizione. Da canto loro, le Vu Nere sono tornate alle vittoria battendo Venezia dopo due sconfitte consecutive. La palla a due è fissata alle ore 16:15 di domenica 22 gennaio sul parquet del PalaPentassuglia, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

BRINDISI-VIRTUS BOLOGNA 78-77

18.10- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINE PARTITA

00.00- Si conclude il match sul 78-77! Rimonta incredibile di Brindisi con una tripla finale di Bowman.

1.00- 2/2 dai liberi per Brindisi con Perkins. 75-77

1.30- Perkins da due! 73-77

2.00- Tripla di Lamb! 71-77

2.30- Ojeleye da due, poi libero aggiuntivo. 68-77

3.30- Tripla di Lamb! 68-74

4.00- Due liberi di Jaiteh, poi Mannion da due. 65-74

4.30- Bologna torna a segnare con una tripla di Ojeleye! 63-70

5.00- Harrison da due, parziale di 14 a zero Brindisi! 63-67

6.00- 2/2 di Lamb dai liberi! 61-67

7.00- Tripla di Bowman, poi Perkins in schiacciata! 59-67

9.00- Harrison da due in sospensione. 54-67

10.00- Si riparte! Bowman da due in corsa, poi tripla sempre di Bowman. 52-67

FINE TERZO QUARTO

00.00- Finisce il terzo quarto sul 47-67.

2.00- Bako in schiacciata e tripla di Hackett, Bologna allunga ancor di più! 43-67

3.00- Hackett da tre! 41-59

4.00- Weems da tre e Mannion a segno in penetrazione. 41-55

5.00- Perkins da due in penetrazione. 39-50

6.00- 1/2 dai liberi per Jaiteh. Poi 1/2 di Lamb dalla lunetta. 37-50

6.30- 2/2 dai liberi per Ojeleye, poi Reed in corsa per i primi due punti brindisini. 36-49

7.00- Da due Ojeleye in precario equilibrio! 34-47

8.00- 2/2 dai liberi per Mannion. 34-45

9.00- Jaiteh da due, poi tripla di Ojeleye! 34-43

10.00- Si riparte!

FINE SECONDO QUARTO

00.00- Finisce il secondo quarto sul 34-38.

2.00- Da due Perkins, poi Jaiteh e ancora Perkins! 30-35

3.00- Da due Burnell, con libero aggiuntivo. 26-33

4.00- Tripla di Mezzanotte, che interrompe il digiuno di punti dei suoi. 23-33

5.00- 2/2 dai liberi per Belinelli. 20-33

6.00- Da due Belinelli! 20-31

6.30- Ojeleye da due in corsa, con libero aggiuntivo. 20-29

7.30- Tripla di Belinelli! 20-26

8.00- Da due in corsa Bowman, Brindisi accorcia. 20-23

9.00- Tripla di Harrison! 18-23

10.00- Si riparte!

FINE PRIMO QUARTO

00.00- Finisce il primo quarto sul 15-23

1.00- 2/2 dai liberi per Bayehe e tripla di Belinelli. 15-22

1.30- Perkins a segno da due. 13-19

2.00- Reed da due in sospensione, poi Ojeleye. 11-19

3.00- Reed in schiacciata! Poi 2/2 dai liberi per Weems. 9-17

4.00- Mannion penetra e segna da due. 7-15

5.00- Due punti di Weems in sospensione. 7-13

5.30- Mascolo e Reed mettono fine al digiuno di punti di Brindisi. 7-11

6.00- In corsa Lundberg! 3-11

7.00- Da due Jaiteh in schiacciata. 3-9

8.00- Tripla di Burnell! 3-7

9.00- Gioco da tre punti di Mickey, poi canestro da due di quest’ultimo e di Jaiteh.

10.00- Si comincia!

16.10- Buonasera amici di Sportface.it! Benvenuti alla diretta testuale di Brindisi-Bologna. Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. Tra pochissimo si può partire!