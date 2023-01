Paganese-Casertana, gravi incidenti prima del derby: dato fuoco al bus dei tifosi ospiti

Gravi incidenti prima di Paganese-Casertana, match valido per la Serie D. Il derby campano era già carico di forti tensioni, e non è stato possibile evitare che i tifosi delle due squadre entrassero a contatto. Pesanti disordini nel prepartita, tra cui addirittura il pullman dei tifosi ospiti a cui è stato dato fuoco. Gli ultras sono scesi rapidamente dal mezzo e sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Problemi di ordine pubblico e guerriglia urbana in diverse zone della cittadina del salernitano. “L’ennesima vergogna a poche settimane dalla guerriglia fra tifosi del Napoli e quelli della Roma. Purtroppo certa gentaglia proprio non vuol imparare. Arrivare alla violenza per motivi calcistici è da barbari, chiediamo che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia. Guai a fargliela cavare con un semplice Daspo, devono andare in galera”, ha detto il deputato Francesco Emilio Borrelli dell’alleanza Verdi-Sinistra Italiana.