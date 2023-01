Spezia-Roma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Spezia e Roma, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Si trova in un buon momento la compagine ligure, che è reduce da quattro risultati utili consecutivi. Il mercato ha però tolto il perno della difesa Kiwior alla formazione. Sarà quindi interessante vedere come Gotti sistemerà il suo reparto arretrato senza avere a disposizione il talento polacco. I giallorossi non entusiasmano, ma fanno risultato e dopo la penalizzazione della Juventus ora credono fortemente in un arrivo nelle prime 4. La sfida è in programma oggi, domenica 22 gennaio alle 18:00 allo Stadio Picco di La Spezia. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.