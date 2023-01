LIVE – Brescia-Treviso 80-81, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Brescia-Treviso, sfida valida come sedicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Gli uomini di coach Magro sono riusciti a strappare l’ultimo posto utile per le Final Eight di Coppa Italia, nonostante la sconfitta di Verona, ma ora la volontà è quella di ripartire al meglio nella seconda parte di campionato. Di fronte la formazione penultima in classifica e che, dopo tre vittorie consecutive, è andata incontro a due sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 22 gennaio sul parquet del Palaleonessa, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

BRESCIA-TREVISO 80-81

FINE QUARTO QUARTO

40′ – La ribalta Treviso, 80-81.

36′ – Sempre avanti Brescia, 73-68.

FINE TERZO QUARTO

26′ – Allunga Brescia, 58-48.

FINE SECONDO QUARTO

20′ – Brescia in vantaggio alla pausa.

18′ – Brescia avanti, 35-33.

14′ – Rimonta Treviso, 25-27.

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Primo quarto combattuto, 15-14.

5′ – Brescia in vantaggio, 11-9.

2′ – Primi punti per Brescia, 2-0.

1′ – Si parte.

18:25 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà il match tra Brescia e Treviso.