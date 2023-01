Arabia Saudita: niente gol all’esordio per Cristiano Ronaldo, ma l’Al Nassr vince 1-0

L’esperienza in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo è iniziata con una vittoria ma senza gol. Dopo lo show in amichevole contro il Psg di Messi, il portoghese è partito titolare in campionato contro l’Al-Ettifaq ma non è riuscito a lasciare il segno. Poco male per l’Al Nassr, che ha comunque ottenuto i tre punti grazie al successo per 1-0. Decisivo il gol di Anderson Talisca al 31′, che ha permesso alla squadra di Rudi Garcia di restare al comando della classifica a +1 sull’Al-Hilal.

