LIVE – Baskonia-Virtus Bologna, play-in Eurolega basket 2023/2024 DIRETTA

Il live in diretta di Baskonia-Virtus Bologna, valida come sfida finale dei play-in dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Le Vu Nere sono reduci dallo strepitoso successo di Istanbul in casa dell’Efes, battuto per 64-67 al termine di una prova di grande carattere: la squadra di coach Banchi è riuscita a rispondere colpo su colpo all’avvio sprint di Clyburn, sfoggiando poi una difesa super nel secondo tempo e resistendo, infine, al tentativo di rimonta degli avversari negli ultimi minuti. Ora, alla Buesa Arena di Vitoria va in scena la sfida decisiva per aggiudicarsi l’ultimo posto a disposizione per i playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 19 aprile, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA

