Basket, Eurolega: il Baskonia ferma il Bologna, la Virtus saluta il sogno europeo

Il Baskonia batte la Virtus Bologna 89-77 nei play-in di Eurolega 2023/2024. Il match si presenta molto equilibrato nel primo tempo, con le squadre che lottano punto a punto. Nella seconda metà però, il Baskonia vola in avanti e la Virtus Bologna è costretta all’inseguimento. I padroni di casa ottengono la vittoria decisiva per passare allo step successivo dell’Eurolega, mentre i bolognesi salutano il torneo continentale dopo una serata amara.

Il via della partita vede due grandi protagonisti: Belinelli per la Virtus Bologna e Sedekerskis per il Baskonia. I due cestisti trainano le proprie squadre nei primi minuti di partita, mettendo a segno una serie di triple. Nella parte finale del primo quarto, vanno a segno – tra i molti – anche Shengelia e Abass, mentre il Baskonia rimane in testa per alcuni possessi. La Virtus riesce però a diminuire la distanza, fino a trovare il sorpasso sulla sirena con Lundberg per il 21-22. L’incontro resta molto equilibrato anche nel secondo parziale, con l’ingresso di Howard che porta più aggressività tra le file del Baskonia. Per la Virtus, l’uomo chiave è Hackett, ma tutta la compagine bolognese gioca nel miglior modo possibile per far fronte agli avversari, rallentandone i ritmi di gioco. Dopo dieci minuti di gioco, si va a riposo sul 41-41. Il ritorno in campo in seguito all’intervallo è segnato dal dominio del Baskonia. I padroni di casa sono rapidi, veloci ed efficienti, con Howard che si dimostra un pilastro per la formazione. In breve tempo, il Baskonia vola avanti fino addirittura al +16. La Virtus tenta di limitare l’avanzata degli avversari, ma con scarso successo. A soli dieci minuti dalla sirena, il tabellone segna 72-57. Durante l’ultimo quarto in campo, proseguono le difficoltà della Virtus, con il Baskonia che rimane saldamente al comando. Al suono della sirena, i padroni di casa vincono 89-77, passando alla fase successiva. La squadra di Banchi è invece costretta a salutare il sogno europeo dopo una serata non priva di rammarico.