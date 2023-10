Eurolega basket 2023/2024, il regolamento: la formula, come funziona, novità Showdown

Tutto pronto per il via all’Eurolega 2023/2024 di basket, con il grande spettacolo della massima competizione continentale a scendere in campo nei migliori parquet d’Europa. Tra le altre, impegnate ancora una volta Olimpia Milano e Virtus Bologna, alla ricerca di un risultato di rilievo dopo la scorsa stagione sottotono. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sul regolamento dell’Eurolega 2023/2024, che vedrà anche la grande novità dei Play-In Showdown.

EUROLEGA 2023/2024, IL REGOLAMENTO

Innanzitutto, va ricordato che la competizione vede un’iniziale Regular Season, che andrà in scena da giovedì 5 ottobre 2023 a venerdì 12 aprile 2024. Sono 18 le formazioni impegnate, che si sfideranno su andata e ritorno per un totale di 34 partite per ciascun team. Le vittorie, come di consueto, varranno due punti, mentre le sconfitte zero. Un aspetto sempre spinoso è quello riguardante la definizione dell’ordine di classifica al termine della Regular Season, nel caso in cui una o più squadre siano a pari punti. Innanzitutto, si ricorda che per definire queste situazioni valgono solo i punti conquistati nei tempi regolamentari. In particolare, le dispute tra due squadre si risolvono tenendo in considerazione vari aspetti, nell’ordine seguente: gli scontri diretti, la differenza canestri nelle due sfide in caso di 1-1, la differenza canestri complessiva se quella tra le due squadre dovesse essere 0, il maggior numero di punti segnati e, infine, la migliore media punti. Regole che vengono prese in considerazione anche nei casi di classifica avulsa, ovvero con più di due squadre a pari punti.

Dopo la Regular Season, però, c’è una grande novità, ovvero i Play-In Showdown.

PLAY-IN SHOWDOWN: COME FUNZIONA LA NOVITÀ DELL’EUROLEGA 2023/2024

Questa novità implica, innanzitutto, che saranno solo le prime sei squadre ad andare direttamente ai play-off. Le squadre dalla sesta alla decima posizione, invece, si sfideranno in questa nuova formula, in questo modo: 7° vs 8°, 9° vs 10°. Chi vince tra la settima e l’ottava andrà ai playoff e sfiderà la seconda classificata. Chi perde sfiderà la vincente della partita tra nona e decima: chi vincerà questo ulteriore incontro guadagnerà l’ultimo posto per i playoff, dove incontrerà la prima classificata della Regular Season. Le partite dei Play-In si giocheranno su gara secca in casa della squadra che ha avuto il piazzamento migliore in Regular Season.

Successivamente, quindi, si procede con i play-off, con la classifica formula al meglio delle cinque partite, con la squadra meglio piazzata che avrà il vantaggio del fattore campo. Successivamente, spazio alle Final Four, che si disputeranno a Berlino in gara secca.