Play-in Eurolega 2023/2024, il tabellone e gli accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti dei play-in dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Tutto pronto per il via a questa nuova modalità, definita ufficialmente “play-in showdown”, che rende più appassionante la fase ad eliminazione diretta della competizione: infatti, in questo modo anche le squadre che hanno terminato la regular season in nona e decima posizione hanno una chance di accedere ai playoff. In particolare, i play-in si disputeranno in due giorni, martedì 16 e venerdì 19 aprile. Una partita si giocherà tra la settima e l’ottava in classifica: chi vince, va ai playoff, mentre chi perde affronterà la vincente della partita tra la nona e la decima (mentre la perdente di quest’ultima partita sarà eliminata). Chi vincerà questa seconda partita, andrà a completare il tabellone dei playoff. Infine, la squadra che vincerà il play-in tra settima e ottava, ai playoff se la vedrà contro la seconda classificata della regular season. Chi vince la seconda partita, invece, affronterà la miglior squadra della stagione regolare. Ecco, quindi, il tabellone e gli accoppiamenti dei play-in di Eurolega.

TABELLONE e ACCOPPIAMENTI PLAY-IN

Martedì 16 aprile

TBC – 7° regular season vs 8° regular season

TBC – 9° regular season vs 10° regular season

Venerdì 19 aprile

TBC – Perdente 7°-8° vs Vincente 9°-10°