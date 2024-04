Eurolega 2023/2024, play-in: calendario, programma, orari e diretta tv

Ecco il programma con tutte le informazioni sul calendario, gli orari e come vedere in diretta tv i play-in dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Sale l’attesa per la grande novità del format della massima competizione europea per club, introdotta da questa stagione per rendere più vivace la corsa, poi, ai playoff. I play-in, infatti, hanno ampliato la platea di squadre che possono ambire alla post-season, dato che anche la decima ha la chance di giocarsi il titolo. E la decima, quest’anno, è la Virtus Bologna, che dopo una seconda parte di stagione disastrosa può comunque usufruire di questo “paracadute”: ovviamente, le Vu Nere sono finite nella parte più complicata del tabellone, in quanto dovranno affrontare l’Efes e poi, eventualmente, una tra Maccabi Tel Aviv e Baskonia; in caso di qualificazione, poi, l’accoppiamento ai playoff sarà con il Real Madrid.

Ecco, quindi, il programma completo dei play-in, che verranno trasmessi in diretta da Sky Sport, comprese le opzioni in streaming rappresentate da Sky Go e Now TV, e da Dazn.

PROGRAMMA E CALENDARIO PLAY-IN EUROLEGA

Martedì 16 aprile

Ore 19:00 – Maccabi Playtika Tel Aviv – Baskonia Vitoria-Gasteiz

Ore 20:00 – Anadolu Efes Istanbul – Virtus Segafredo Bologna

Venerdì 19 aprile

TBC – Perdente 7°-8° vs Vincente 9°-10°