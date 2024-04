Tiro a segno, Preolimpico Rio de Janeiro: pistola automatica 25 metri, a Francia e Usa pass per Parigi 2024

Ultima giornata in archivio al torneo di Qualificazione Olimpica di Rio de Janeiro per quanto riguarda il tiro a segno. In Brasile si è disputata quest’oggi la finale della pistola automatica 25 metri maschile, con in palio due carte olimpiche posto nazione, conquistate dalla Francia e dagli Usa. A conquistare la vittoria è stato il ceco Martin Podhrasky, che ha battuto dopo due shoot-off il francese Clement Bessaguet.

Entrambi avevano già ottenuto un pass olimpico, dunque è il terzo finalista, Jean Quiquampoix, altro transalpino, a ottenere col suo 22/35 il pass per Parigi 2024. Quarto posto per il cubano Leuris Pupo, quinto Keith Sanderson, statunitense, che ottiene la seconda carta olimpica in palio. Completa il piazzamento in finale un altro ceco, che però resta a bocca asciutta in ottica Cinque Cerchi: Matej Rampula chiude al sesto posto e potrà riprovarci agli Europei, dove sarà all’ultima chance per raggiungere l’obiettivo Giochi.