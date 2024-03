LIVE – Italia-Danimarca: spareggio Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Danimarca, partita di spareggio dei Mondiali di curling femminile 2024. Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva) hanno sfiorato l’accesso diretto alle semifinali chiudendo il girone con un bilancio di 10 vittorie e 2 sconfitte, stesso bilancio della Svizzera. Le elvetiche però, in virtù della vittoria nello scontro diretto, hanno chiuso davanti alle azzurre, che si sono dovute “accontentare” del terzo posto. Ma nulla è perduto: le ragazze allenate da Violetta Caldart devono affrontare ora il turno di qualification contro la compagine danese per accedere al penultimo atto.

La skipper Madeleine Dupont e Mathide Halse, Denise Dupont e My Larsen, seste in classifica al termine del round robin con sei successi e sei sconfitte, vogliono riscattare la sconfitta rimediata nella prima fase contro la formazione tricolore per assicurarsi il passaggio del turno e continuare a sognare. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 italiane (le 11.00 locali) di sabato 23 marzo al Centre 200 di Sydney, Nuova Scozia, sull’Isola di Capo Bretone (Canada). Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live dello spareggio Italia-Danimarca dei Mondiali di curling femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

