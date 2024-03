Calendario Italia Mondiali curling femminile 2024: programma, orari e tv

Il calendario dell’Italia ai Mondiali di curling femminile 2024, in programma dal 16 al 24 marzo a Sydney, nella provincia della Nuova Scozia in Canada: ecco le informazioni per seguire tutte le partite. Le migliori tredici squadre del mondo sono pronte a darsi battaglia sul ghiaccio per conquistare l’ambito titolo iridato. Al via anche l’Italia, che proverà a migliorare quanto fatto lo scorso anno, quando venne eliminata ai Playoff. Stefania Costantini e compagne, argento agli ultimi Europei dopo una finale molto combattuta con la Svizzera, vanno dunque a caccia di grandi prestazioni per confermare la grande crescita degli ultimi mesi.

STREAMING E TV – Alcune sfide saranno visibili per gli abbonati su Discovery + e sui canali tv di Eurosport, mentre non è ancora nota la piattaforma che trasmetterà l’intero evento. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali di tutte le partite dell’Italia e non solo, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato ed il calendario dell’Italia ai Mondiali di curling femminile 2024 con gli orari italiani (quattro ore in più rispetto al Canada)

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI CURLING FEMMINILE 2024: IL CALENDARIO DELL’ITALIA

SABATO 16 MARZO

23:00 Italia-Estonia (Round Robin, Sessione 2)

DOMENICA 17 MARZO

18:00 Svezia-Italia (Round Robin, Sessione 4)

23:00 Italia-Scozia (Round Robin, Sessione 5)

LUNEDÌ 18 MARZO

18:00 Usa-Italia (Round Robin, Sessione 7)

MARTEDÌ 19 MARZO

13:00 Italia-Canada (Round Robin, Sessione 9)

18:00 Italia-Nuova Zelanda (Round Robin, Sessione 10)

MERCOLEDÌ 20 MARZO

13:00 Corea Del Sud-Italia (Round Robin, Sessione 12)

18:00 Danimarca-Italia (Round Robin, Sessione 13)

GIOVEDÌ 21 MARZO

13:00 Italia-Norvegia (Round Robin, Sessione 15)

23:00 Italia-Turchia (Round Robin, Sessione 17)

VENERDÌ 22 MARZO

13:00 Svizzera-Italia (Round Robin, Sessione 18)

23:00 Giappone-Italia (Round Robin, Sessione 20)