Calcio Femminile, la Roma stende il Sassuolo e blinda il primato

Doppietta di Giugliano e super gol di Giacinti. La Roma stende il Sassuolo al “Tre Fontane” con un sonoro 3-0, specchio di una partita a senso unico, in un match valevole per la seconda giornata della Poule Scudetto di Serie A femminile. Le giallorosse di Alessandro Spugna, che hanno chiuso la regular season al primo posto, con i tre punti ottenuti contro il Sassuolo si portano a quota 54 in classifica, allungando a +10 sulla Juventus Women, fermata sul 3-3 dall’Inter. Il risultato maturato sul campo di casa permette dunque alla Roma di blindare il primato compiendo un altro passo verso la conquista dello Scudetto.

La vittoria contro il Sassuolo era ampiamente pronosticabile, vista l’enorme differenza di punti tra le due squadre al termine della stagione regolare (51 contro 26). Tuttavia, ha impressionato la condotta di gara della Roma, sempre in gestione della partita. Alla mezz’ora arriva la rete che sblocca il risultato, con un’azione nata da una palla recuperata da Giacinti sulla sinistra, passaggio al limite per Giugliano che con il sinistro non lascia scampo al portiere avversario Durand. Al 49′ Sostenvold crossa dalla sinistra, chiaro tocco di mano di Missipo e calcio di rigore per la Roma, trasformato da Giugliano che spiazza Durand e sigla la doppietta personale. Il Sassuolo cerca di alzare la pressione per rientrare in partita ma si sbilancia e si espone al contropiede delle giallorosse, micidiali al 59′ con Viens che porta palla centralmente, allarga a destra per Giacinti che con uno splendido tiro a giro mette la parola fine alla partita. La Roma gestisce gli ultimi trenta minuti e conduce in porto la vittoria.