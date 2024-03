Formula 1, qualifiche GP Australia replica in chiaro: orari, programma e come seguirle

La Formula 1 si sposta a Melbourne, in Australia, per la terza tappa del mondiale 2024. Dopo due settimane di stop, il Circus torna in azione sulla pista di Albert Park, per svolgere un weekend che in Italia avrà luogo alle prime luci dell’alba. La sessione di qualifiche, prevista per la giornata di sabato come da tradizione, partirà alle 7:00 del mattino italiane. Al semaforo verde saranno diciannove i piloti pronti a cercare il giro più veloce. Mancherà all’appello Logan Sargeant, costretto ai box dopo che la Williams ha dovuto scegliere quale pilota schierare, data la mancanza di pezzi di ricambio. La sessione sarà visibile in diretta agli abbonati Sky e NOW, ma poche ore più tardi verrà anche trasmessa in chiaro. TV8 infatti fornirà la replica a partire dalla 10.55. In alternativa, Sportface.it vi accompagnerà lungo tutta la sessione con la diretta testuale, pronto ad aggiornarvi minuto per minuto.

