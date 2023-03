Wta Monterrey 2023, Cocciaretto supera Maria in due tie-break e vola ai quarti di finale

Elisabetta Cocciaretto c’è, e continua a vincere e convincere in questi primi mesi di stagione. Sul cemento di Monterrey la giovane tennista marchigiana raggiunge per la terza volta nell’anno solare i quarti di finale di un torneo WTA. Lo fa superando dopo un’intensa battaglia di oltre due ore l’esperta Tatjana Maria con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3). Ora contenderà un posto in semifinale alla belga Mertens.

LA PARTITA – L’azzurra nel primo set non ha sfruttato un break di vantaggio nei primi games dell’incontro, facendosi rimontare da 3-1 a 3-3. Da quel momento si seguivano i servizi fino al tie-break senza che nessuna delle due concedesse neanche più l’ombra di una palla break. Elisabetta saliva subito 4-0, e nonostante la rimonta dell’avversaria, che riusciva ad impattare sul 5-5, la nostra vinceva gli ultimi due punti e si aggiudicava la frazione.

Nel secondo parziale era la Maria a ottenere il primo break e andare avanti 2-0, poi 3-1. Con cinque games di fila Cocciaretto si portava sul 7-6(5) 5-3, ma chiamata a servire per il match non sfruttava due match point e perdeva il servizio. Nel games successivo la tedesca annullava altre due palle match sul proprio servizio e riusciva a portarsi sul 5-5. Buona reazione di Elisabetta, che non si soffermava sulle occasioni sprecate e riusciva a raggiungere il tie-break e a dominarlo per sette punti a tre.