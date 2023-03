Nba 2022/2023: Doncic e Irving entrambi sopra i 40 nel successo Mavs sui 76ers di Embiid

Solamente quattro partite in programma, ma con diversi spunti d’interesse nella nottata NBA che è appena terminata. Partiamo dall’ultima sfida in ordine cronologico, quella che ha visto i Golden State Warriors imporsi nettamente con il punteggio di 115-91 sui Los Angeles Clippers. Ancora senza Stephen Curry, che tornerà domenica contro i Lakers, la franchigia di San Francisco è riuscita a mettere un altro tassello verso l’accesso diretto ai playoffs. 34 punti per Jordan Poole, mentre Klay Thompson ha aggiunto una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi. Per i Clippers si tratta della quarta sconfitta su quattro partite giocate da quando hanno ingaggiato e iniziato a schierare in quintetto Russell Westbrook.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nell’altro big match di nottata arriva finalmente un buon successo per i Dallas Mavericks del duo Irving-Doncic, che fino a questo momento era riuscito a battere solo i San Antonio Spurs. Contro i Philadelphia 76ers le due guardie della squadra texana ne mettono rispettivamente 40 e 42 per trascinare al successo i loro compagni. Agli ospiti non bastano i 35 di Embiid e i 27 punti + 13 assist di James Harden nella sconfitta per 133-125.

In una sfida decisamente importante in chiave corsa ai play-in della Eastern Conference, Washington supera 119-108 i Toronto Raptors: Kuzma ne segna 30, ben assistito dai 25 di Porzingis e dai 15 di Bradley Beal. Infine i San Antonio Spurs si impongono 110-99 sugli Indiana Pacers.

Notte tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio

Washington Wizards – Toronto Raptors 119-108

Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers 133-126

San Antonio Spurs – Indiana Pacers 110-99

Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 115-91