Atp Acapulco 2023, epilogo amaro per Berrettini: si ritira sotto 6-0 1-0 contro Rune

Termina con il peggiore degli epiloghi possibili il torneo 500 di Acapulco per Matteo Berrettini, ovvero con un ritiro dovuto ad un problema fisico. Opposto al giovane danese Holger Rune, l’azzurro ha alzato bandiera bianca quando era sotto 6-0 1-0 nel punteggio. Un incontro in cui il nostro sin dalle prime battute ha dato l’impressione di non essere al meglio, riuscendo a vincere solamente sette dei trentacinque punti giocati.

Nel mezzo anche un’interruzione per pioggia, arrivata sul 4-0 (40-15) del primo set. Proprio pochi istanti prima della sospensione, l’azzurro aveva chiesto al giudice di sedia l’intervento del fisioterapista. Il fisio è intervenuto sul fisico di Matteo durante il break causato dalle condizioni metereologiche, ma al rientro in campo la sostanza non è cambiata. Assolo di Rune, che conquistava il primo parziale con un bagel e di fatto il romano resisteva cinque minuti prima di salutare il torneo. Ufficialmente, per il sito ATP, il ritiro è dovuto ad un infortunio alla gamba destra, senza entrare nei dettagli del problema. Se ne saprà certamente di più nelle prossime ore.

Negli altri quarti di finale nessuna sorpresa. Nella parte alta dominata dagli statunitensi, Tommy Paul ha inflitto un duplice 6-2 a Mackenzie McDonald, mentre Taylor Fritz ha forse dominato con più facilità del previsto Frances Tiafoe, imponendosi per 6-3 6-4. Dall’altra parte del tabellone invece Rune sfiderà De Minaur, che ha superato 6-2 6-2 Daniel.