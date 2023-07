Wimbledon 2023, prima semifinale per Alcaraz: battuto 3-0 Rune, affronterà Medvedev

Un dominante Carlos Alcaraz sconfigge in tre set Holger Rune e stacca il pass per la semifinale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Il numero uno al mondo ha rispettato il pronostico della vigilia e si è imposto con il punteggio di 7-6 6-4 6-4 in 2h20′, riuscendo a mettere in discesa con il passare dei game un match inizialmente molto equilibrato. Nonostante tutto, non sarebbe corretto dire che la sfida sia stata in discussione se non fino alla metà del tie-break del parziale d’apertura.

Nei momenti decisivi, Alcaraz ha infatti espresso un livello di tennis e una solidità mentale nettamente superiore rispetto al suo avversario ed è salito in cattedra da vero campione. Ciò non equivale a una bocciatura per Rune, che anzi su una superficie con cui ha poco feeling e contro un rivale al momento più forte, se l’è cavata egregiamente. Lo spietato Alcaraz però non gli ha lasciato scampo e si è guadagnato la prima semifinale in carriera sui prati londinesi. A separarlo dalla finale c’è solo Daniil Medvedev, anche lui per la prima volta così avanti a Wimbledon.

CRONACA – Primo set molto particolare poiché quasi tutti i game sono stati equilibrati e il giocatore in risposta si è spesso trovato avanti 30-0 o 30-15. Salvo una palla break concessa (e annullata) da Alcaraz nel game d’apertura, non ci sono state però chance concrete di break. Si è dunque giunti al tie-break, dove i giocatori hanno cambiato campo sul 3-3. Poi Rune ha commesso un doppio fallo e si è disunito, perdendo tutti gli altri punti e cedendo 7-3.

Completamente opposto il secondo set, in cui nei primi otto game sono stati vinti in totale appena sei punti in risposta. Ancora una volta, il primo a cedere è stato Rune, autore di un doppio fallo e di qualche errore di troppo nel nono gioco. Alcaraz ne ha approfittato per conquistare il break e poi consolidarlo nel game seguente.

Infine, a senso unico la terza frazione, in cui lo spagnolo ha ottenuto un break già nelle fasi iniziali e lo ha amministrato con grande lucidità. Il suo avversario ha fatto il possibile per restare in scia e tentare di ricucire il gap, ma la verità è c’era poco da fare. Alcaraz non ha infatti concesso nulla e, al quarto match point, ha finalmente potuto alzare le braccia al cielo per esultare.

Il prossimo avversario di Alcaraz sarà Daniil Medvedev, che ha rischiato grosso contro Chris Eubanks, riuscendo a spuntarla solamente al quinto set. 6-4 1-6 4-6 7-6 6-1 il punteggio dell’incontro, portato a casa dal russo (che si è trovato a quattro punti dalla sconfitta) dopo tre ore esatte di gioco. Nei momenti chiave, però, l’esperienza del numero tre del mondo ha fatto la differenza e Eubanks – protagonista di un torneo da favola – si è dovuto arrendere. L’americano si è comunque potuto consolare con il fragoroso applauso che gli ha riservato il pubblico del Campo 1.