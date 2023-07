Una handbike sviluppata da Zanardi donata a un paraciclista

Alex Zanardi in collaborazione con il Comune di Frosinone si dimostra sempre aperto e solidale con tutti. Infatti, una Z-Bike sviluppata dall’esperienza del campione paralimpico di handbike Alex Zanardi è stata donata dal Comune di Frosinone alla Asd Velosport di Ferentino che la metterà a disposizione di Francesco, il suo atleta paraciclista di punta che aveva espresso il desiderio di poter gareggiare su uno di quei bolidi.

e è venuto a conoscenza l’assessore ai Servizi Sociali del vicino Comune di Frosinone Fabio Tagliaferri ha così deciso di attivare la Regione Lazio per acquistare l’handbike e per favorire, in questo modo, anche l’inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso la pratica sportiva. A dare l’impulso per molti determinanti miglioramenti è stato il campione paralimpico ed ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi, da cui prende il nome. “Il Comune di Frosinone, capofila del Distretto, è felice di promuovere e sostenere ogni iniziativa che rappresenti un valido strumento di promozione e valorizzazione dello sport inclusivo“, hanno dichiarato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e l’assessore Fabio Tagliaferri. La manifestazione che prevderà la consegna dell’handbike è fissata per venerdì 14 luglio alle ore 10 presso il Parco Matusa di Frosinone.