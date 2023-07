Basket, Europei U20 2023: Italia eliminata agli ottavi, fatale la sconfitta per 75-72 contro la Serbia

Niente da fare per l’Italia, sconfitta dalla più quotata Serbia con il punteggio di 75-72 nella sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei U20 2023 di basket. Gli Azzurrini di coach Alessandro Magro, capace di chiudere il girone al terzo posto con una vittoria e due sconfitte, sono stati estromessi dalla competizione per mano della compagine serba, seconda nel Gruppo B, sconfitta solo dalla Spagna. Un vero peccato dato che l’Italia ha avuto le sue chance e, nel complesso, è stata quasi sempre in scia dei rivali nel corso della gara sul parquet della University Hall di Heraklion. Alcuni passaggi a vuoto tuttavia sono costati caro e i ragazzi di coach Magro hanno dovuto salutare la Grecia. Miglior realizzatore del match Nikola Saranovic con 20 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO E PROGRAMMA TV

CRONACA – Primo quarto molto combattuto, in cui le squadre avanzano punto a punto e chiuso dalla Serbia avanti 16-15. Serbia che invece scappa nel secondo parziale, toccando un massimo vantaggio di +13 e accontentandosi di andare a riposo all’intervallo avanti di otto lunghezze. Nella ripresa arriva finalmente la reazione dell’Italia, che si porta momentaneamente anche in vantaggio in un terzo quarto in cui si segna a ripetizione. Ancora una volta è tuttavia la Serbia ad avere in mano il pallino del gioco, assicurando di chiudere il parziale avanti di 5. Infine, nell’ultima frazione gli azzurri riescono a ristabilire la parità grazie a un parziale di 13-2, ma non a piazzare la zampata finale. Nei momenti cruciali è infatti la Serbia a gestire meglio i possessi ed amministrare il proprio vantaggio, imponendosi per 75-72.

TABELLINO SERBIA-ITALIA (75-72)

SERBIA: Belic 3, Brankovic 12, Saranovic 20, Dabovic 6, Labovic N.E., Matic 7, Paunov N.E., Petojevic 2, Petrovic 8, Vukcevic N.E.

ITALIA: Berdini 4, Casarin 12, Faggian 7, Giordano 2, Virginio 16, Boglio 0, Fantoma 4, Ferrari N.E., Loro 0, Maretto 9, Onojaife 0, Vincini 18.