United Cup 2023: Italia qualificata in semifinale, indolore la sconfitta contro la Polonia

L’Italia si è qualificata per le Final Four della United Cup 2023, in programma a Sydney da venerdì 6 a domenica 8 gennaio. Gli azzurri hanno potuto festeggiare il passaggio del turno ancor prima del match di doppio misto contro la Polonia, il cui confronto era in parità sul 2-2. Anche in caso di sconfitta, l’Italia avrebbe infatti avuto la miglior percentuale di set vinti senza che né Croazia né Grecia potessero raggiungerla e quindi aveva la certezza matematica di essere la ‘miglior perdente’. Ovviamente Lorenzo Musetti e Camilla Rosatello sono scesi in campo per vincere, ma la sconfitta in due set per mano di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz ha fatto meno male del solito. L’Italia prosegue dunque il suo cammino nella manifestazione e attende di scoprire la sua prossima avversaria, ovvero la vincente della sfida Croazia-Grecia.

Chi sorride è la Polonia, trascinata dai suoi due numeri uno Swiatek e Hurkacz, che grazie alla vittoria nel doppio misto ha staccato il pass per la semifinale. Iga e Hubert si sono imposti con un severo 6-1 6-2 in un’ora di gioco, portando a casa un match a senso unico e conquistando il punto decisivo per il passaggio del turno. In semifinale sarà dunque Polonia contro Stati Uniti. Prima sconfitta a Brisbane invece per l’Italia, che si arrende alla Polonia per 3-2 ma comunque può sorridere. In semifinale, però, i ragazzi guidati da Santopadre dovranno alzare il livello e limitare le sbavature.