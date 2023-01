Slalom femminile Zagabria 2023: quinta vittoria consecutiva di Shiffrin, Rossetti in top-20

Mikaela Shiffrin vince il primo slalom di Zagabria, tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Sulla Crveni Spust la statunitense conquista la quinta vittoria consecutiva in tre specialità diverse, il 51esimo trionfo in slalom e l’81esimo generale chiudendo in 1:36.42 davanti ad una fantastica Petra Vlhova, che aggancia il sesto podio senza vittorie in stagione con un ritardo di +0.76. Nono podio in Coppa del Mondo per Anna Swenn Larsson, che nonostante l’errore salva il terzo posto chiudendo a +1.21 dalla vetta. In casa Italia aggancia la top-20 Marta Rossetti, che recupera dieci posizioni rispetto alla prima manche nonostante un grave errore nella parte centrale, senza il quale sarebbe stata senza dubbio più avanti. L’azzurra ha chiuso con un ritardo +3.71 in diciannovesima posizione.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA SLALOM FEMMINILE ZAGABRIA 2023

1. SHIFFRIN Mikaela USA 1:36.42

2. VLHOVA Petra SVK +0.76

3. SWENN LARSSON Anna SWE +1.21

4. HOLDENER Wendy SUI +1.38

5. BUCIK Ana SLO +2.36

6. RAST Camille SUI +2.73

7 GRITSCH Franziska AUT +2.85

8. SMART Amelia CAN +2.93

8. TVIBERG Maria Therese NOR +2.93

10 POPOVIC Leona CRO +3.02

19. Rossetti (ITA) +3.71