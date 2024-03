Challenger Phoenix 2024, Berrettini in finale: battuto Vukic con un doppio tie break

Grande vittoria nella notte italiana di Matteo Berrettini, che vola in finale nel Challenger 175 di Phoenix. Il tennista romano trova il secondo successo nel giro di 5 ore e stende l’australiano Aleksandar Vukic con un doppio tie break 7-6(3) 7-6(3). Dopo la maratona dei quarti di finale contro il transalpino Terence Atmane, terzo francese superato in rimonta nel torneo dopo Gaston e Cazaux, l’azzurro classe ’96 ha recuperato le energie dimostrandosi freddissimo nei momenti decisivi del tie break contro un osso duro come Vukic, numero 69 Atp e giustiziere di Fognini al secondo turno. Al rientro dall’infortunio dopo 7 mesi di stop, Matteo può considerarsi soddisfatto del livello del suo tennis e della continuità raggiunta, dal momento che non vinceva quattro gare di fila dallo Us Open 2022. Per completare l’opera, in finale si troverà davanti il campione in carica Nuno Borges, numero 60 del ranking, che ha sconfitto ai quarti Kokkinakis e in semifinale Van Assche. Scivolato alla posizione numero 154 del ranking Atp data l’assenza forzata, Berrettini ha già recuperato 12 posizioni, e in caso di vittoria potrebbe risalire fino al 113esimo posto.

