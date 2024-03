Tabellone Challenger Phoenix 2024: torna Berrettini, presente anche Fognini

Il tabellone principale del Challenger di Phoenix 2024, in programma dal 12 al 17 marzo. Quasi sei mesi e mezzo dopo il suo ultimo match ufficiale, Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo. Omaggiato di una wild card dagli organizzatori, l’azzurro debutterà contro il francese Gaston. L’altro tennista azzurro al via è Fabio Fognini, che proverà a dar seguito alla bella vittoria contro Zapata Miralles a Indian Wells. Di seguito il main draw del Challenger di Phoenix.

TABELLONE CHALLENGER PHOENIX 2024

PRIMO TURNO

(1) Eubanks vs Kokkinakis

Rinderknech vs Hijikata

Paire vs Medjedovic

Muller vs (5) Borges

(3) Safiullin vs (WC) Kudla

Rodionov vs Galan

Q vs Van Assche

Lestienne vs (6) Carballes Baena

(7) Vukic vs Q

Fognini vs Mmoh

Wolf vs Halys

Marterer vs (4) Hanfmann

(8) Cazaux vs Q

Gaston vs (WC) Berrettini

Q vs Q

Q vs (2) Ofner