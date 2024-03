Masters 1000 Indian Wells, Medvedev rimonta Paul e vola in finale: sarà remake contro Alcaraz

Daniil Medvedev vola in finale per il secondo anno di fila al Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista russo ha rimontato e superato Tommy Paul con il punteggio di 1-6 7-6(3) 6-2 in due ore e 21 minuti di gioco, e ora affronterà Carlos Alcaraz, che nella sua semifinale ha rimontato Jannik Sinner. Sarà anche il remake della finale dello scorso anno, che vide lo spagnolo trionfare in due set. Partenza a razzo dell’americano, che nel primo set gioca un tennis pressoché perfetto e porta via il servizio al suo avversario in tutti e tre i game, vincendo comodamente il parziale per 6-1. Nel secondo set il moscovita riesce a trovare le giuste contromisure e reagisce, salendo a sua volta sul 4-0 con doppio break. Paul però è bravo e caparbio a rimontare: recupera entrambi i break di svantaggio e forza il set al tie break. Qui però Medvedev dopo un paio di errori iniziali si dimostra più cinico e impatta la gara. Con l’inerzia a suo favore, il numero 4 del ranking si porta subito sul 4-1, e poi chiude con il punteggio di 6-2.