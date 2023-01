Atp Adelaide 2 2023: Sonego fuori all’esordio, Draper lo batte in due set

Lorenzo Sonego cede il passo a Jack Draper nell’incontro valido per il primo turno dell’Atp 250 di Adelaide 2 2023. Il tennista azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 in un match senza storia, durato 1h25′. Salvo il break nel primo set, Sonego non ha mai dato l’impressione di poter impensierire il suo avversario ed ha racimolato la seconda sconfitta in stagione dopo quella contro Medvedev la scorsa settimana. Lorenzo volerà ora a Melbourne per preparare l’Australian Open.

CRONACA – Partenza in salita per Sonego, costretto a fronteggiare tre palle break in avvio. L’azzurro però le annulla, anzi è lui il primo ad operare il break nel quarto gioco. Draper però gli restituisce il break a zero e ne ottiene un altro nel settimo game, inanellando un parziale di 12 punti a 1. Dopo averlo confermato salvando tre palle break sul 4-3, il britannico conquista il set per 6-4 senza più correre rischi. La seconda frazione non fa altro che confermare i valori in campo e, dopo un avvio equilibrato, è Draper a salire in cattedra. Sonego cerca di opporre resistenza come può, ma il suo avversario conquista cinque giochi consecutivi dall’1-2 e porta a casa il set e il match.