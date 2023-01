NBA 2022/2023: Brooklyn sbanca Miami, Harden trascina Philadelphia con una tripla doppia

Prosegue la regular season NBA 2022/2023 e non mancano le sorprese, così come le conferme. I Brooklyn Nets, orfani di un infortunato Kevin Durant, ripartono da Kyrie Irving e i suoi 29 punti nella vittoria contro i Miami Heat per 102-101. Il canestro decisivo, arrivato a pochi secondi dalla sirena, porta però la firma di Royce O’Neale. A Est bene anche i Philadelphia 76ers, trascinati dalla tripla doppia di James Harden (20, 11, 11) sul campo dei Detroit Pistons, e i Cleveland Cavaliers, che espugnano il Footprint Center dei Phoenix Suns per 112-98. Vittorie anche per Indiana Pacers, Toronto Raptors e Atlanta Hawks.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

A Ovest volano invece i Memphis Grizzlies, che vincono anche senza la stella Ja Morant. Il miglior realizzatore nel successo contro gli Utah Jazz per 123-118 è Desmond Bane con 24 punti. Tra le fila degli ospiti, Simone Fontecchio assente per influenza. Infine, vincono i Minnesota Timberwolves mentre i Dallas Mavericks, costretti a rinunciare a Luka Doncici per un infortunio alla caviglia, crollano sul parquet degli Oklahoma City Thunder per 120-109.