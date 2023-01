Atp Auckland 2023, primo turno: Fognini sconfitto in rimonta da Brooksby

Fabio Fognini inizia il 2023 con una sconfitta. Il tennista azzurro è stato infatti battuto da Jenson Brooksby nel match valido per il primo turno dell’Atp 250 di Auckland con il punteggio di 7-6(2) 1-6 3-6. Fabio ha lottato come suo solito, tanto da trascorrere in campo ben 2h15′ di gioco, ma alla fine si è dovuto arrendere al giovane statunitense, che ha rispettato il pronostico della vigilia ed è approdato al secondo turno. Sulla sua strada troverà ora Diego Schwartzman, mentre per Fabio il prossimo appuntamento sarà l’Australian Open.

CRONACA – Primo set in cui Fabio serve molto bene, anche se è proprio lui a subire il break per primo. Il servizio dell’avversario si conferma però a più riprese tutt’altro che inscalfibile e, dopo esserci andato vicino in più l’occasione, l’azzurro ottiene finalmente il break nel decimo gioco, quando Brooksby serviva per chiudere. Si giunge dunque al tie-break, dove Fabio conquista sei punti di fila dall’1-2 e fa suo il set. Nella seconda frazione succede tutto nelle fasi iniziali. Fognini perde il primo turno di battuta ai vantaggi, poi manca due palle break nel game seguente quindi perde ancora una volta il servizio. Sotto 4-0 e con un gap ormai quasi impossibile da ricucire, l’azzurro evita quanto meno il bagel e subisce un 6-1. La reazione però non tarda ad arrivare con Fognini che apre il terzo parziale con un break. Si tratta però dell’ultimo ruggito del sanremese, che da lì in avanti non riesce mai più a impensierire l’avversario, complice un servizio che lo abbandona. Saranno 12 i doppi falli totali e 6-3 il punteggio con cui Brooksby porta a casa il set e vola al secondo turno.