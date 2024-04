Ginnastica artistica, Serie A Ravenna 2024: vincono Brixia e Pro Carate. Definite le partecipanti alle Final Six

Brixia Brescia al femminile e Ginnastica Pro Carate al maschile trionfano a Ravenna, terza ed ultima tappa della regular season del Campionato Italiano di Serie A1 di ginnastica artistica 2024. Temperature piuttosto alte hanno portato molti atleti a commettere errori causati dalla stanchezza, ma lo spettacolo al Pala De André non è mancato. Saranno Brixia Brescia, Ginnastica Civitavecchia, Artistica 81 Trieste, Renato Serra Ginnastica, Libertas Vercelli e Ginnastica Riccione a giocarsi la Final Six, in programma il 25 e 26 maggio al Palazzo Wanny di Firenze. Tra gli uomini si qualificano per le Finali di Firenze la Virtus Pasqualetti, la Gymnastic Romagna Team, la Ginnastica Pro Carate, la Spes Mestre, la Palestra Ginnastica Ferrara e la Giovanile Ancona.

Il verdetto arriva anche per quanto riguarda le retrocessioni: scendono in Serie A2 l’A.G. Biancoverde, la Ginnica Giglio e il Centro Sport Bollate tra le donne e C.L. Gymnastic Team e Juventus Nova Melzo tra gli uomini. Si aggiudicano invece la regular season di Serie A2 Forza e Coraggio tra le donne (con 303.200) e Ginnastica Salerno (con 313.850) tra gli uomini. Entrambe le società conquistano così la promozione nella massima serie, assieme alle seconde classificate Acrobatic Fitness (296.900) al femminile e Ares (313.250) al maschile. Di seguito, le classifiche della tappa di Ravenna di Serie A1 maschile e femminile.

Per chi non ha potuto seguire la diretta e volesse recuperare le emozioni dell’ultima tappa di regular season andata in scena a Ravenna, questa sarà disponibile anche ON DEMAND sulla nuova OTT Sportface Tv. Infatti, la Federginnastica e la cross media company Nexting SRL, titolare nel marchio Sportface TV, hanno siglato un accordo che prevede la messa in onda in diretta e/o on demand di numerosi appuntamenti di artistica, ritmica e aerobica sulla piattaforma recentemente inaugurata. La fruizione delle gare è totalmente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, fruibile anche via web (tv.sportface.it), è già disponibile sugli store iOS e Android.

CLASSIFICHE SERIE A1 GINNASTICA ARTISTICA RAVENNA 2024

DONNE

Brixia Brescia – 166.700 Ginnastica Civitavecchia – 161.750 Ginnastica Riccione – 153.350

UOMINI

Ginn. Pro Carate – 244.850 Virtus Pasqualetti – 244.500 Gymnastic Romagna Team – 244.350

QUALIFICATE ALLE FINAL SIX DI GINNASTICA ARTISTICA 2024

DONNE

Brixia Brescia Ginnastica Civitavecchia Artistica 81 Trieste Renato Serra Ginnastica Libertas Vercelli Ginnastica Riccione

UOMINI