Ginnastica Serie A, giornata ricca tra artistica e ritmica: gare in diretta su Sportface TV

Giornata ricca di appuntamenti per la ginnastica italiana quella di domenica 7 aprile. Al Pala Gianni Asti di Torino vanno in scena le finali della Serie A del campionato italiano di ritmica, mentre il Pala De Andrè di Ravenna ospita l'ultima tappa di regular season della Serie A di artistica. Appuntamenti importanti che gli appassionati possono seguire in diretta streaming gratuitamente, previa registrazione, su Sportface TV, la nuova piattaforma OTT di Sportface a cui è possibile accedere tramite app (disponibile sugli store iOS e Android), fruibile anche via web ( TV.sportface.it ). In alternativa, Sportface.it segue gli eventi con cronache, risultati e dirette testuali aggiornate in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

Si inizia alle ore 12:00 con i playoff di Serie A2 di ginnastica ritmica, che decreteranno la terza squadra promossa nella massima serie. Alle 14:00 poi spazio alla Final Six della ritmica, in cui le migliori sei squadre della regular season si sfidano per aggiudicarsi lo Scudetto. Domenica importante anche per la Serie A di ginnastica artistica che vede concludersi la stagione regolare con la terza tappa di Ravenna. Dopo le gare di Serie A2 del mattino (dalle ore 9:00), le squadre maschili e femminili della massima serie si sfidano a partire dalle ore 14:30 per assicurarsi un posto nella Final Six, in programma a maggio. Ecco, di seguito, il programma di tutte le gare di domenica 7 aprile con gli orari e le informazioni per seguirle in diretta.

PROGRAMMA GINNASTICA DOMENICA 7 APRILE

9:00 Serie A2 Ravenna ginnastica artistica maschile e femminile

Diretta Sportface TV (segui 12:00 Playoff Serie A2 ginnastica ritmica –(segui qui la diretta scritta)

Diretta Sportface TV (segui qui la diretta scritta) 14:00 Final Six A1 ginnastica ritmica –(seguila diretta scritta)