LIVE – Serie A1 ginnastica artistica Ravenna 2024: segui la DIRETTA

La diretta testuale live della terza tappa del Campionato Italiano di Serie A1 2024 di ginnastica artistica, in programma a Ravenna: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le gare. Nel fine settimana della Final Six di ginnastica ritmica che assegnerà lo Scudetto, si svolge anche il terzo ed ultimo appuntamento della stagione regolare del campionato nazionale “Trofeo San Carlo Veggy Good”. Si tratta dunque della tappa decisiva che determinerà le sorti della Final Six di Serie A1, dei playoff di A2 e la classifica finale della B. Dopo le prove di Montichiari e Ancona, comandano la classifica la Brixia Brescia tra le donne e la Gymnastic Romagna Team tra gli uomini.

Attualmente tra le prime sei squadre femminili troviamo anche Ginnastica Civitavecchia, Artistica ’81 Trieste, U.S. Renato Serra, Libertas Ginnastica Vercelli e Ginnastica Heaven. Le squadre maschili al momento tra le prime sei sono invece Virtus Pasqualetti, Ginnastica Pro Carate, Spes Mestre, Artistica Brescia e Ghislanzoni GAL. L’appuntamento con le gare della Serie A1 è per le ore 14.30 di domenica 7 aprile al Pala De André di Ravenna. Le gare di Serie A1 della tappa di Ravenna di ginnastica artistica 2024 saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV. La nuova piattaforma OTT Sportface TV è fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP, disponibile sugli store iOS e Android. In alternativa, potete seguire qui la diretta scritta con gli aggiornamenti più significativi delle finali a partire dalle ore 12.00 di domenica 7 aprile.

