Pagelle Verona-Genoa 1-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Vazquez il migliore, insieme agli autori del gol Ekuban e Gudmundsson: sono i voti e le pagelle di Verona-Genoa 1-2, match della trentunesima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo quattro partite senza vincere, la squadra di Alberto Gilardino torna a vincere e lo fa grazie alle reti di Ekuban e Gudmundsson. Sconfitta pesante per gli uomini di Baroni che restano a 27 punti, uno in più del Frosinone terzultimo.

Il risultato si sblocca dopo otto minuti. Lazovic inventa un filtrante per Bonazzoli che con uno stop a seguire evita Martinez e deposita in rete. La reazione del Genoa è affidata ad Ekuban, che guadagna un calcio d’angolo da cui nasce un colpo di testa di Vazquez che termina sulla traversa. Al 45′ c’è il pareggio: Haps crossa al centro, Lazovic sbaglia il disimpegno ed Ekuban da due passi supera un incolpevole Montipò. Nella ripresa la squadra rossoblù completa la rimonta. Vazquez è protagonista di un’azione individuale conclusa da un tiro, Montipò respinge e Gudmundsson sul tap in non perdona. Al 72′ Montipò nega il gol a Thorsby e poco dopo il Bentegodi esulta per il gol di Swiderski, ma il Var annulla per un fuorigioco di Mitrovic. L’assedio finale non basta al Verona. Tre punti preziosissimi per il Genoa che mette definitivamente le mani sulla salvezza.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò 6.5; Centonze 6, Coppola 5.5, Dawidowicz 5, Cabal 6; Duda 5.5 (46′ Dani Silva 6), Serdar 6 (83′ Folorunsho sv); Noslin 6, Suslov 5 (62′ Mitrovic 6), Lazovic 5.5 (62′ Swiderski 6); Bonazzoli 7 (73′ Henry sv)

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Charlys, Tchatchoua, Cisse

Allenatore: Baroni 6

Genoa (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6, Bani 6, Vasquez 7; Sabelli 6 (78′ Spence sv), Frendrup 6, Badelj 6 (66′ Bohinen 6), Messias 6, Haps 6.5; Gudmundsson 7 (88′ Ankeye sv), Ekuban 7 (66′ Thorsby 6)

A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Strootman, Vogliacco, Papadopoulos

Allenatore: Gilardino 7

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6

RETI: 8′ Bonazzoli, 45′ Ekuban, 58′ Gudmundsson.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti. Centonze, Duda, Gudmundsson, Serdar. Angoli: 5-3. Recupero: 1′ pt, 5′ st.