Masters 1000 Montecarlo: Musetti schianta Fritz in due set e avanza al secondo turno

Lorenzo Musetti supera in due set Taylor Fritz e avanza così al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Gran prova dell’azzurro, che ritrova la sua superficie preferita e torna al successo dopo lo stop al primo turno ad Estoril. 6-4 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco il punteggio in favore del carrarino, che ora attende il vincitore del derby transalpino tra Arthur Fils e Adrian Mannarino.

LA CRONACA DEL MATCH – Avvio equilibrato, con i due giocatori che devono ancora prendere le misure con l’avversario e con la superficie. Il primo a rompere l’equilibrio è l’americano, che si prende il break del 4-2 nel sesto game sfruttando una serie di errori di troppo del tennista carrarino. A questo punto però Fritz esce dalla partita, mentre Musetti comincia ad ingranare. L’azzurro accelera facendo correre il suo avversario e costringendolo ad una serie di errori: il contro break arriva subito, e il classe 2002 alza anche il livello del suo servizio. Fritz continua a concedere errori gratuiti e Musetti ne approfitta con un altro break e chiude il primo set con il punteggio di 6-4.

In avvio di secondo set l’azzurro è bravo ad annullare una chance di break, e poi lo effettua a sua volta giocando un gran tennis fatto di continue variazioni e tagli. Fritz però non demorde e si riprende subito il contro break del 2-2 nel game successivo, mettendo anche la testa avanti. Si arriva rapidamente al 4-4, quando Musetti porta via il servizio al suo avversario e va a servire per il match. Trova un paio di splendide palle corte e poi chiude con la prima vincente per il doppio 6-4 che gli vale il secondo turno.