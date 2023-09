F1, Pagelle GP Italia 2023: Verstappen leggendario, Sainz impeccabile

Max Verstappen conquista il successo nel Gran Premio d’Italia 2023 di Formula 1 sul tracciato di Monza, avendo la meglio sul compagno di squadra Sergio Perez e sulla Ferrari di Carlos Sainz. Lo spagnolo, dopo una lotta serrata, batte Charles Leclerc che deve accontentarsi del quarto posto. Le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton chiudono rispettivamente in quinta e sesta posizione. Ecco le pagelle della gara andata in scena sulla pista di Monza.

MAX VERSTAPPEN 10

Il pilota olandese si conferma dominatore incontrastato di questa stagione e porta a casa il suo decimo successo consecutivo, entrando di diritto nella leggenda di questo sport. Vittoria in scioltezza sul tracciato di Monza e record di Sebastian Vettel battuto, ma nelle prossime settimane potrebbe addirittura frantumare questo primato, diventando potenzialmente inarrivabile per chiunque voglia provare a batterlo in futuro. Ancora una volta merita il massimo dei voti in pagella.

CARLOS SAINZ 9

Lo spagnolo corona un fine settimana eccezionale conquistando un meritato terzo posto, che si è dovuto sudare fino alla fine lottando con il compagno di squadra Leclerc. Il numero 55 della Ferrari è stato costantemente davanti al monegasco sin da venerdì ed ha portato a casa il massimo risultato possibile, considerato lo strapotere delle Red Bull, con un Sergio Perez ritrovato.

CHARLES LECLERC 8

Il monegasco resta sempre un passo indietro rispetto al compagno di box Sainz, ma lotta con onore prima con Sergio Perez e poi con lo stesso spagnolo, giocandosi il terzo gradino del podio. Questa volta deve alzare bandiera bianca e riconoscere la superiorità di Sainz, ma l’aspetto positivo è vedere i due piloti della Rossa darsi battaglia per le primissime posizioni.

SERGIO PEREZ 9

Il pilota messicano finalmente dà qualche segnale di risveglio centrando il secondo posto alle spalle dell’inarrivabile Max Verstappen. La sua Red Bull è devastante e questa volta anche lui è riuscito a farla girare nella maniera giusta, togliendo alla Ferrari la possibilità di fare un doppio colpo sul podio.

GEORGE RUSSELL 7,5

Il giovane pilota della Mercedes è bravo a lottare sin dall’inizio con Leclerc nel tentativo di soffiargli la terza posizione, ma poi la differenza di macchina si fa sentire e diventa incolmabile. Russell viene superato anche da Perez, ma amministra con maturità e si tiene stretto un quinto posto che, per la Mercedes, oggi vale molto.

LEWIS HAMILTON 6,5

Il britannico è reduce da una qualifica molto complicata, ma riesce a mettere una pezza rimontando fino alla sesta posizione. Nella risalita viene anche sanzionato con 5″ di penalità, ma guadagna il giusto margine nei confronti di Alexander Albon, in modo tale da assicurarsi il sesto posto. Certamente per Hamilton ci sono stati tempi migliori, ma oggi era difficile fare meglio.